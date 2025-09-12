BOMBA CARTA CONTRO IL CSOA LA STRADA: COSENTINO (AVS): ESCALATION ROMANA MIRA A DISTORCERE LA LOTTA PER LA PACE E GLI AIUTI UMANITARI.

L’attacco avvenuto questa mattina ai danni del CSOA La Strada contro cui è stato esploso un ordigno è un altro passo avanti di una escalation fatta di aggressioni, minacce ed episodi squadristi di cui la città di Roma è teatro e testimone.

Una escalation che vuole ridurre il dibattito pubblico ad una semplificazione estrema come estrema è la destra che la fomenta.

Una narrazione distorta percui chi vuole fermare il genocidio del popolo palestinese è antisemita o sostenitore di Hamas.

Non ci lasciamo trascinare su questo piano. Non ci facciamo intimorire da questi attacchi. Condividiamo quanto detto dagli attivisti e attiviste del CSOA La Strada a cui va la nostra piena solidarietà e saremo presenti all’assemblea pubblica prevista a Garbatella.

Uniti e unite per Gaza, per la pace, per gli aiuti umanitari e medici.

Danilo Cosentino

Segretario Sinistra Italiana Lazio