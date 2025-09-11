“È gravissimo che l’incontro di ieri tra i sindaci dei comuni di Petrella Salto, Fiamignano, Pescorocchiano, Torricella, Roccasinibalda, Colle di Tora, Montorio Romano, Monteflavio e Nerola con l’assessore regionale Schiboni non abbia prodotto alcun risultato concreto. Le sentenze del TAR del Lazio hanno chiarito l’illegittimità degli accorpamenti e imposto il ripristino delle segreterie scolastiche, ma la Regione continua a non assumere impegni”, dichiara la consigliera regionale Emanuela Droghei (PD) -“Le scuole sono il cuore delle comunità montane e delle aree interne, già segnate da spopolamento e carenze infrastrutturali. Ignorare le decisioni della giustizia amministrativa significa penalizzare ulteriormente territori che avrebbero bisogno di maggiori tutele. La Regione cambi passo: non c’è più tempo da perdere”.