I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rieti, unitamente a quelli della Stazione di Poggio Moiano, hanno denunciato a piede libero un anziano del posto, incensurato, per detenzione abusiva di armi e munizionamento da guerra.

L’episodio si è verificato nella mattinata di alcuni giorni fa a Osteria Nuova, frazione del comune di Poggio Moiano dove, poco dopo le ore 10.00, una donna ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 riferendo di una lite in corso con il padre, scoppiata per futili motivi, durante la quale l’uomo aveva più volte minacciato di utilizzare un fucile custodito in casa.

Sul posto sono prontamente intervenuti due equipaggi della Compagnia Carabinieri di Rieti.

Dopo aver adottato le necessarie misure di sicurezza in relazione alla tipologia dell’intervento, i militari hanno raggiunto l’abitazione, trovando l’anziano nel giardino antistante, in evidente stato di agitazione ma disarmato.

L’uomo è stato così avvicinato e riportato alla calma dai Carabinieri.

A seguito di ispezione domiciliare, i militari hanno accertato che quest’ultimo custodiva, all’interno di un armadio blindato, diverse armi comuni e da guerra, nonché munizioni, tra cui un proietto di artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale, il tutto in assenza del previsto titolo autorizzativo.

Le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro penale mentre l’interessato è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti.

Si dà atto che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali dei soggetti denunciati saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.