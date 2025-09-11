

Un percorso di crescita interna che premia talento, impegno e visione strategica

Glamour (www.glamourviaggi.it), punto di riferimento del turismo tailor made e della Biglietteria Aerea da oltre trent’anni, nomina Marco Depascale nuovo Direttore Vendite. La decisione di puntare su una risorsa interna premia un percorso di crescita costante: negli ultimi anni Depascale ha ricoperto il ruolo di Cruise Development Manager & Key Account per Toscana, Liguria e Sardegna, spiccando per capacità strategiche, risultati concreti e leadership nel guidare il team commerciale.

Prima di approdare in Glamour, Marco Depascale ha costruito un solido percorso professionale nel settore turistico e crocieristico, distinguendosi per competenze manageriali e risultati concreti. In Worldwide Hotel Link (Albatour Group) ha ricoperto il ruolo di Cruise Development Manager, occupandosi dello sviluppo di accordi con alcune tra le principali compagnie crocieristiche a livello internazionale. L’esperienza in MSC Crociere lo ha visto invece protagonista di un lungo percorso di crescita, iniziato come Promoter vendite per Toscana e Liguria e consolidatosi attraverso incarichi di crescente responsabilità, tra cui quello di Coordinatore dell’Ufficio Commerciale Gruppi & Inside Sales e di referente amministrativo per la sede di Genova. Un cammino professionale che testimonia obiettivi costantemente raggiunti, una consolidata esperienza nella gestione dei team, nello sviluppo commerciale e nella costruzione di partnership.

“Siamo lieti di annunciare la promozione di Marco Depascale al ruolo di Direttore Vendite. Negli ultimi anni, Marco ha dimostrato un impegno straordinario e ha ottenuto risultati eccezionali, contribuendo in modo significativo alla crescita della nostra azienda. La sua leadership e la sua visione strategica saranno fondamentali per affrontare le sfide future e raggiungere nuovi traguardi”, ha dichiarato Nicola Bonacchi, Direttore Generale di Glamour.

Negli ultimi anni, Glamour ha intrapreso un percorso di costante crescita e innovazione, consolidando la propria posizione nel panorama del turismo “tailor made“. La scelta di puntare su risorse interne come Marco Depascale rappresenta la volontà dell’azienda di valorizzare professionalità che hanno contribuito in prima persona a questa evoluzione, rafforzando la strategia commerciale e aprendo la strada a nuove opportunità di sviluppo.

Nel nuovo incarico, Mrco Depascale continuerà a seguire le vendite in Toscana e Liguria, rafforzando ulteriormente il rapporto con il territorio, in continuità con il lavoro che ha contraddistinto la sua carriera fino ad oggi.

“È un grande onore e un privilegio assumere questo ruolo in Glamour. Sono profondamente grato e ringrazio per l’opportunità e la fiducia che l’azienda ha riposto in me. Sono pronto a mettere la mia esperienza al servizio dell’azienda e a lavorare con la massima dedizione ogni giorno, e sono entusiasta di guidare e mettermi al servizio del team vendite per superare le aspettative, consolidare la crescita di Glamour, raggiungere insieme nuovi traguardi e contribuire al successo continuo dell’azienda. Non vedo l’ora di iniziare”, ha commentato Marco Depascale.

Con questa nomina, Glamour conferma la propria strategia di valorizzazione dei talenti interni, puntando su figure che hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell’azienda.