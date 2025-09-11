Arriva lo spettacolo “PHENOMENAL WOMEN”, le note dei poeti.

Un progetto di Grazia di Michele e Alessandra Fallucchi al Parco Talenti il 14 settembre.

Il testo di una canzone ha sempre una sua poesia, e il testo di ogni poesia ha sempre una sua musicalità.

Poesia e musica, insomma, si assomigliano, si rincorrono e infine si uniscono in una straordinaria varietà di metriche, di ritmi, di rime e melodie.

In questo mondo magico e variegato di suoni e parole, un esercizio affascinante è quello di musicare i versi di grandi poeti.

Ecco, quindi, che la cantautrice Grazia Di Michele e l’attrice Alessandra Fallucchi hanno realizzato una drammaturgia che ci racconta storie di donne/poetesse straordinarie non solo per il loro talento ma anche per il coraggio e la forza di rompere con le convenzioni e con le regole, donne che hanno rivoluzionato con la loro poesia la stessa percezione del femminile e il concetto di Donna.

“PHENOMENAL WOMEN”

Prodotto da Zerkalo lo spettacolo andrà in scena il 14 settembre al Parco Talenti, dalle ore 21.00, insieme all’attrice Barbara e sotto la direzione esperta del regista Alessandro Machia.

Un viaggio tra parole e musica che accompagnerà il pubblico con sensibilità ed ironia nel percorso che trasforma un capolavoro poetico in una canzone.

In questo progetto, testi di Alda Merini, Patrizia Cavalli, Sibilla Aleramo, Patrizia Valduga e tante altre.

LE NOTE DEI POETI

Un progetto di e con Grazia di Michele ed Alessandra Fallucchi

E con Barbara Capucci

Alla chitarra Fabiano Lelli

Messa in Scena di Alessandro Machia

Aiuto Regia Tommaso Garrè

Costumi Annalisa di Piero

Luci Beppe Filipponio

Musiche eseguite dal vivo da Grazia di Michele e Fabiano Lelli

PARCO TALENTI – ROMA

INGRESSO via Sibilla Aleramo, 38

per info: +39 351 34 21 639 playiubilaeum@gmail.com

sito: www.zerkaloteatro.com