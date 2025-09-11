Jenne, Foppoli: “Un figura importante per salvaguardare e difendere il territorio”

Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato nella giornata di ieri (con 23 voti favorevoli e 11 astenuti), la proposta di legge regionale n. 162 del 5 luglio 2024, concernente “Servizio volontario di vigilanza ecologica”, illustrata in Aula dalla prima firmataria, Micol Grasselli. La legge regionale del Lazio sulle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), presentata da Micol Grasselli, (vede tra i firmatari i consiglieri Marco Bertucci, Michele Nicolai, Enrico Tiero e Flavio Cera) e approvata dal Consiglio regionale, è accolta con soddisfazione. La norma istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica, un passo avanti per la tutela del territorio, il rafforzamento della vigilanza ambientale e la valorizzazione del volontariato, colmando un vuoto normativo rispetto ad altre regioni. Nel corso dell’anno la proposta di legge è stata illustrata dall’on. Grasselli con la partecipazione di altri politici, in varie sedi del Lazio. L’approvazione della legge è stata accolta con plauso del commissario del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli (nella foto con l’Assessore Regionale Giancarlo Righini e l’on. Micol Grasselli). “Lo scorso novembre in un incontro presso la Porta del Parco -commenta il commissario Foppoli- abbiamo avuto la possibilità insieme all’on. Micol Grasselli, e poi nelle varie udienze in commissione presso la Regione Lazio, di approfondire i vari aspetti che delineano questa figura, che assume un ruolo centrale in tema di tutela ambientale. Come lascia intendere il nome stesso, si tratta di guardie volontarie che quindi non ricevono alcuna remunerazione per l’attività svolta. L’attività di volontariato si caratterizza pertanto per la sua nobiltà, essendo guidata dalla volontà di spendersi per la comunità. Fondamentale la loro formazione curata da realtà presenti sul territorio che hanno le qualifiche per costruire questa figura. Nella nostra attività di salvaguardia di un territorio vasto come il Parco Naturale dei Monti Simbruini (l’area verde più grande del Lazio) la collaborazione di una cittadinanza attiva è importante. La Guardia Ecologica Volontaria (GEV), oltre ad attività di vigilanza sul territorio, prevenzione e segnalazione, svolgeranno anche attività di educazione ambientale promuovendo, la conoscenza e il rispetto del patrimonio naturale attraverso iniziative e corsi. L’amore del territorio si manifesta anche in queste azioni di volontariato, motivate da un grande senso civico”.