Un viaggio nella storia del paese e nelle tradizioni popolari: la festa del Batarò de.co di Sala Mandelli torna nel fine settimana nel piccolo borgo di Alta Val Tidone e festeggia la sua 41esima edizione. “Nel 1986 – racconta Carlo Fontana, presidente del comitato organizzativo – grazie all’idea di Luisa Dallanoce e la collaborazione della famiglia Groppi titolare della pizzeria Real di Trevozzo, si pensò di riproporre l’antica ricetta del batarò, un impasto semplice che farcito con zucchero e uvetta era la merenda dei più piccoli. Da allora la festa è cresciuta, o meglio lievitata. Nel 2012 il batarò ha ottenuto la de.co dall’allora comune di Nibbiano e oggi siamo ancora qui a festeggiare un prodotto che è un vanto del nostro territorio”.

Ai tempi la festa prevedeva giochi di paese, lotteria e anche raduni equini. Oggi il programma ripercorre molto della tradizione locale a partire dalla ricetta e dall’esecuzione del batarò che sono le stesse del tempo e vedono coinvolte nella preparazione molte delle persone presenti nei primi anni.

Il programma di quest’anno parte venerdì 12 settembre con la serata giovani. Dalle 19.30 si alterneranno le esibizioni di Silvia&Nick, Vitaliano Dj (20.30) e Koppamusic (00.30). Gli stand gastronomici del comitato (apertura ore 19) saranno accompagnati dalle proposte della friggitoria Bar Taverna e i cocktail del Bar Sacchi di Pianello. E proprio da Pianello è previsto un servizio navetta gratuito.

Sabato 13 sarà la volta dell’orchestra Giorgio Villani, mentre domenica 14, con apertura stand gastronomici già dalle 18.00, si concluderà la festa con l’Orchestra Monti.

“Il batarò – sottolinea il Sindaco Franco Albertini – è una delle 3 de.co del nostro Comune, insieme a Nero di Pecorara e patata di Busseto, sulle quali stiamo puntando per una intensa campagna di marketing territoriale che abbia sia finalità di attrattività turistica ma anche di sostegno al nostro tessuto economico. L’enogastronomia è per la Val Tidone un importante volano e strumento di crescita turistica, oltre che un momento di condivisione e di riscoperta delle antiche tradizioni come bene fanno da 41 anni a Sala Mandelli”.