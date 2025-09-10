“La proposta di legge 162 del 5 luglio 2024, sul servizio di volontariato di vigilanza ecologica svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie, presentata dalla collega Micol Grasselli, che ringrazio, e che mi vede tra i cofirmatari, che oggi il Consiglio Regionale ha approvato, rappresenta un ulteriore ed importante tassello nel sostegno alla tutela ambientale ma anche un importante supporto verso la promozione del volontariato ecologico, tema molto sentito nei nostri territori”, dichiara Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

Le guardie ecologiche volontarie, andando a collaborare con le istituzioni locali, andranno a garantire una vigilanza ambientale capillare e qualificata su tutto il territorio. La qualifica di GEV sarà ottenuta attraverso specifici corsi di formazione, con la nomina ufficiale da parte della Regione su richiesta delle associazioni di volontariato responsabili dell’iscrizione ai corsi e della stipula di convenzioni con gli enti interessati.

“Una legge che ha avuto fin dalla fase di presentazione il forte sostegno del governo nella persona del Ministro dell’agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e che avrà ricadute positive sui territori: ancora una volta questa amministrazione regionale si dimostra attenta e sensibile alle istanze che arrivano da chi quotidianamente vive la nostra Regione Lazio”, chiude Marco Bertucci.