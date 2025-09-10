Nella mattinata odierna, presso la Caserma “Raoul Angelini” di viale Giulio de Juliis, si è svolta una conferenza stampa alla presenza del Prefetto della provincia di Rieti, Pinuccia Niglio, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Valerio Marra, e del Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Rieti, Bruno Targusi, per la presentazione della campagna “Un ulivo per vederli crescere”, promossa dall’UNICEF con il sostegno dell’Arma dei Carabinieri.

L’iniziativa, organizzata in occasione della Festa dei Nonni del 1° e 2 ottobre, mira a raccogliere fondi a favore dei milioni di bambini vulnerabili esposti a crisi umanitarie. Quest’anno, quale simbolo di speranza, l’UNICEF ha scelto la pianta di ulivo, da sempre immagine di pace e crescita. Per ogni donazione di 15, 30, 45 o 60 euro, i donatori riceveranno rispettivamente da una a quattro piantine di ulivo.

Grazie alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e alla capillarità sul territorio, le piantine acquistate online potranno essere direttamente ritirate, dal 27 settembre al 2 ottobre, a scelta dell’utente, presso una delle 34 Stazioni Carabinieri della Provincia di Rieti.

Nel corso della conferenza, il Presidente Targusi ha dichiarato

“quella di coinvolgere le Caserme è stata un’idea operativa che ho sottoposto direttamente al Prefetto di Rieti, dott.ssa Pinuccia Niglio, perché la valutasse e proponesse al Comando Provinciale dei Carabinieri. Grazie all’interessamento e all’entusiasmo di Sua Eccellenza il Prefetto e, successivamente, del Colonnello Valerio Marra, siamo riusciti a mettere in campo questa modalità non prevista nei piani operativi di distribuzione dell’UNICEF, unici in Italia ad adottarla.”

Il Colonnello Marra, a sua volta, ha espresso vivo apprezzamento per la lodevole iniziativa, sottolineando l’alto valore simbolico della campagna e confermando la piena disponibilità dell’Arma a sostenerla sul territorio. Verrà per questo realizzato un gazebo congiuntamente ad UNICEF che sarà installato in Piazza Vittorio Emanuele II a Rieti ove, dal 27 settembre al 2 ottobre 2025, verranno fornite informazioni alla popolazione sulle modalità da adottare per difendersi dalle truffe, soprattutto online, e dagli altri reati contro il patrimonio, quali i furti in abitazione e quelli con destrezza, in particolare i borseggi.

La conferenza si è conclusa con l’autorevole intervento del Prefetto Pinuccia Niglio che, quale rappresentante del Governo nella provincia, ha evidenziato che “questa importante iniziativa dell’Unicef, volta ad aiutare i bambini in difficoltà, ha come valore aggiunto il partenariato con l’Arma, capillarmente diffusa sul territorio. La sua “mission”, infatti, si integra perfettamente con la ricerca del bene comune profusa quotidianamente dai Carabinieri, congiuntamente alle altre forze dell’ordine”.