Il Ministero della Difesa russo: “Attraversato il confine, ma non c’erano piani per colpire strutture sul territorio polacco”. La Polonia non ci sta: “Una minaccia diretta, non è stato un incidente”
ROMA – La Nato non considera l’ingresso di droni nello spazio aereo della Polonia come “un attacco” ma piuttosto come “un’incursione”: così fonti dell’Alleanza atlantica, rilanciate anche dall’agenzia Novosti e da altri media di Mosca.
In primo piano nelle ricostruzioni di stampa la richiesta di Varsavia di attivare l’articolo 4 dello statuto della Nato. Il testo prevede che i Paesi membri si consultino “ogni volta che uno di loro ritenga che la propria integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza siano minacciate”.
