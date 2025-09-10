Esperienza , passione , prelibatezze in una sola parola “Lo Zio Frankie“

Lo Zio Frankie è un rinomato ristorante pizzeria situato a Roma zona Boccea, celebre per le sue pizze tradizionali e deliziose, ma non solo pizza delle ottime portate di pesce e carne, il tutto preparate con ingredienti freschi e di alta qualità. Atmosfera accogliente e familiare, 33 anni di passione dedizione, un’autentica sinfonia di sapori, ogni boccone è pura poesia; il titolare Alessandro Viscoli sempre alla ricerca e cura dei dettagli, da anni porta avanti l’attività, con amore dedizione, con uno staff preparato e qualificato.

Vincitore del Premio del Gusto 2025 conferito dall’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA. Lo Zio Frankie è il luogo ideale per godersi una cena rilassante in compagnia di amici o familiari. Il servizio è veloce e cordiale, assicurando un’esperienza piacevole per tutti i clienti.