“L’ANGURIA – Regroove” (etichetta Sweet Moon Records in collaborazione con Astralmusic) è il Regroove fatto dal noto DJ Enzo Persueder sulla song di Beppe Delre, un brano allegro, orecchiabile e ballabile dal ritmo latino di cumbia, che Persueder ha arricchito ritmicamente e portato a 100 Bpm con un risultato di ballabilità e freschezza. Persueder, mitico DJ resident delle oceaniche notti del Bandiera Gialla di Rimini, imprime un gusto carico di energia oltre all’orecchiabilità radiofonica.

Nel caldo estivo cosa c’è di meglio che ascoltare la storia di chi prima di andare a dormire ha come abitudine mangiare una buona fetta di anguria?

Il brano è stato realizzato da un super team:

– Testo, musica e voce: Beppe Delre

– Prodotto da: Max De Domenico (Max Dedo: produttore, arrangiatore e musicista di Max Gazzè, M. Venuti, D. Silvestri, N. Fabi, N. Piovani, Nomadi, C. Consoli, M. Rei e tanti altri), anche alla tromba e trombone

– Basso: Mario Guarini (bassista di Claudio Baglioni, Massimo Ranieri e tanti altri)

– Chitarre: Adriano Pratesi Martino (figlio del grande Bruno Martino, chitarrista di Albano, Morricone, Venditti, Piovani, Renato Zero, Maurizio Fabrizio e tanti altri)

– Batteria: Giulio Rocca (batterista di Raf e altri)

– Missaggio: Steve Lyon (produttore dei The Cure e dei Depeche Mode, Susan Vega, Tears for Fears e molti altri)

– Back vocals: Massimo Guerini

– Percussioni: Carlo Marzo

– Coro: Cristian La Rocca, Gaia Cardinale, Rocco Loglisci, Monica Lazazzara, Davide Morea, Elena Colazzo, Andrea Centolanze

Biografia Beppe Delre

Cantante, compositore e didatta Beppe Delre svolge attività concertistica in Italia e all’estero: ha partecipato come solista a vari festival e rassegne fra cui Pescara Blues, Epidaurus Festival (Croazia), Orsara Jazz Festival, Teano Jazz Winter, Festival Internazionale di Castelfidardo, Eataly Jazz Milano, Bari in Jazz. È solista in diverse orchestre e big band nell’ambito pop e jazz fra cui: Italian Big Band, Apulia Big Band, Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, Orchestra Sinfonica Tito Schipa di Lecce, Filarmonica di Lecce, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra della Magna Grecia. È stato ospite a vari spettacoli televisivi. Ha tenuto concerti “Pro Unicef” e “Pro Emergency”. Collabora con diversi studi di registrazione come songwriter. È docente di Canto Pop Rock presso il Conservatorio N. Rota di Monopoli. Premiato come “Miglior Crooner 2009” e “Best Jazz Singer 2010” agli Italian Jazz Awards. Ha al suo attivo 20 incisioni discografiche e 2 pubblicazioni editoriali. Cantante, autore e vocal coach, Beppe Delre da sempre è stato affascinato dalla canzone d’autore e dai songwriters americani.

Biografia di Enzo Persueder

Enzo Persueder, nei suoi tantissimi anni di carriera, ha lavorato e lavora nei più noti locali italiani. Per 12 anni è stato il mitico DJ resident del Bandiera Gialla di Rimini, dove ha animato e fatto ballare migliaia di persone ogni sera. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive RAI e MEDIASET: DJ Musica, Dance Mania, Pop Corn, Hamburger Serenade, Stasera mi Butto, Beato tra le Donne, Mercante in Fiera. Oltre ad aver fondato una radio, Radio Stella, ha diverse esperienze radiofoniche: RaiRadio2, RTL e altre. Il suo primo re-mix di successo fu “Misa Criolla” dei Fuego nel 1982 su etichetta Vip. Nel 1983 incise il suo primo singolo “Pretty lover”, pubblicato dalla CGD.

www.beppedelre.it

https://www.instagram.com/beppedelre_official

www.facebook.com/beppedelre.it/

www.youtube.com/user/DelreGiuseppe/videos