Un Settembre ricco di eventi per la Capitale Italiana del Libro 2025”

Subiaco, Tanti gli appuntamenti e gli incontri per esaltare il fascino e l’intensità dei libro

Continuano a Subiaco gli eventi legati al titolo di Capitale Italiana del Libro 2025, con un mese di settembre ricco di momenti di grande spessore, che sottolineano l’impegno dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Felice Rapone, con particolare attenzione dell’Assessore alla Cultura Ludovica Foppoli e del dott. Stefano Petrocchi (Coordinatore di Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025) (nella foto). “Quello che la Città di Subiaco sta vivendo -si legge in un comunicato- è senza dubbio un settembre all’insegna del titolo di Capitale Italiana del Libro 2025. Lo scorso sabato 6 settembre 2025 il Teatro Narzio ha ospitato la presentazione del nuovo saggio del giornalista e saggista Paolo Mieli “Il prezzo della pace. Quando finisce una guerra”. Il libro è stato pubblicato lo scorso 26 agosto e l’autore lo ha presentato a Subiaco per la prima volta, a sottolineare il rapporto d’amicizia che lo lega alla Città. L’appuntamento, moderato dal giornalista Daniele Rocchi, professionista sublacense corrispondente per l’agenzia SIR e collaboratore di Radio Vaticana, Avvenire e Radio InBlu, ha permesso di affrontare temi cruciali trattati nel saggio. Dalla storia della diplomazia internazionale alle condizioni necessarie per una pace duratura per un viaggio attraverso le grandi guerre del Novecento e le lezioni che, spesso, la storia ci tramanda ma che tendiamo a dimenticare. Un’occasione di crescita culturale ma anche un’opportunità per riflettere sul nostro presente e sul futuro, in un contesto di cambiamento e speranza. Il weekend alle porte invece trasformerà la Città in un libro a cielo aperto: i luoghi della cultura, realtà pulsanti di Subiaco, saranno interessati da laboratori, spettacoli teatrali, musica, esibizioni di danza e degustazioni enogastronomiche. Il libro diventerà allora un’esperienza da vivere presso la Biblioteca Comunale, la Rocca Abbaziale, il centro storico ed il Teatro Narzio grazie alla manifestazione “Il libro nelle Città” organizzata dall’Associazione Altro Teatro, anima del progetto, che ha poi coinvolto l’associazione TeatrI…AMO, Moto Perpetuo, il Centro Musica Subiaco, il Corteo Storico Comunitas Sublacensis e le tante attività commerciali parte dell’iniziativa. Sabato 13 settembre – continua la nota- inoltre l’Associazione Subiaco Letteraria composta da giovani sublacensi che hanno fatto della promozione culturale la loro caratteristica, porteranno in Teatro uno dei più autorevoli giornalisti italiani, da anni in prima linea contro la criminalità organizzata, Attilio Bolzoni che presenterà il suo ultimo romanzo “Immortali. Perché la mafia è tornata com’era prima di Giovanni Falcone”. Si tratterà di una preziosa occasione per conoscere scenari inediti di un tema che è e resta cruciale nella storia moderna e contemporanea ma anche per comprendere il ruolo della cultura nel contrastare le forze che minacciano la nostra libertà. Sempre nel pomeriggio di sabato 13 settembre 2025, la Porta del Parco ospiterà la presentazione del libro di Pierluigi Angelucci “Dalla terra alla tavola”, all’interno dell’evento promosso dall’Associazione Carpe Diem. Si tratterà di una preziosa occasione per conoscere le eccellenze enogastronomiche del territorio e quel patrimonio di ricette secolari custodite dai bisnonni e dai nonni, in un’ottica di tutela e promozione alle giovani generazioni. Domenica 14 settembre 2025 il Monastero benedettino più antico del mondo, Santa Scolastica, culla del primo libro stampato in Italia, ospiterà la tavola rotonda sulla biblioterapia e sul potere dei libri per il benessere sociale. Un appuntamento che rientra nella calendarizzazione della Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Scolastica con il suo Direttore, Dom Fabrizio Messina Cicchetti OSB, che è parte integrante del titolo detenuto della Città. L’incontro permetterà di approfondire il ruolo della biblioterapia e della narrazione nella prevenzione del disagio giovanile e nella costruzione di comunità inclusive. 19, 21 e 22 settembre 2025 invece il Teatro Narzio ospiterà “La bancarella dei Libri parlanti”. Il progetto, ideato e diretto da Fausto Costantini prevede una serie di appuntamenti pensati per gli studenti ma anche per la comunità sublacense. Voci narranti Debora Caprioglio, Barbara Bovoli, Marco Prosperini e lo stesso Costantini con l’accompagnamento musicale del M° Vincenzo Mariozzi, per un viaggio che permetterà di ascoltare le “voci di alcuni libri”: il “Satyricon” romanzo della letteratura latina attribuito a Petronio Arbitro, “Amore e Psiche”, storia tratta da “L’Asino d’oro” di Apuleio nella versione di Ludovica Costantini, “L’avventura d’un povero cristiano”, opera letteraria di Ignazio Silone, le Fiabe dei Fratelli Grimm, “Speriamo che me la cavo”, libro scritto dal maestro elementare Marcello D’Orta, “Storia della buonanotte per bimbe ribelli” di Elena Favilli e Francesca Cavallo e “Lettera ad un bambino mai nato” di Oriana Fallaci. Subiaco -conclude il comunicato. svela sempre più la sua natura intrinseca, quella di un libro a cielo aperto tutto da vivere”.