MANIACALE ATTENZIONE GOVERNO QUARTIERI PIU’ PERICOLOSI E PRESI D’ASSALTO DA CRIMINALITA’»

Milano, 08 Settembre 2025 – «Leggo che il Prefetto Sgaraglia, da domani fino a venerdì, ha istituito la “Zona rossa” nelle aree limitrofe al quartiere fieristico di Rho. Questo è un altro importante e incisivo segnale da parte del Governo dal punto di vista della Sicurezza nel Paese soprattutto nei pressi del polo fieristico italiano più importante di tutti. Le “Zone rosse” istituite dal Viminale, infatti, rappresentano un segnale importante a tutela e protezione di cittadini e turisti, soprattutto nelle zone più delicate dove si concentra un alto tasso di delinquenza e criminalità e, le fiere, normalmente rappresentano uno dei luoghi più a rischio».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.