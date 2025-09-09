Roma, FI Campidoglio: “Aumento strisce blu e tariffe salasso incredibile per i romani, presentata mozione”

Roma, 9 settembre 2025 – “La conversione di circa 16.000 posti gratuiti presenti nelle zone centrali in stalli a pagamento è solo una delle misure con cui la Giunta Gualtieri, con delibera del 5 agosto 2025, mette letteralmente le mani nelle tasche dei cittadini romani, esponendoli ad un salasso economico senza precedenti.

Oltre all’ampliamento delle soste a pagamento in aree come Montesacro, Pigneto, Ostiense, Garbatella, euro, Porta Portese, Jonio e Ostia Lido, questa Amministrazione ha disposto nuove aumenti di tariffe di sosta differenziate per zona: si va dai 3 euro all’ora per il Centro storico a 1,50 euro all’ora per l’Anello Ferroviario fino a 1 euro per le aree periferiche, in un contesto aggravato dalla programmazione futura dell’abolizione delle tariffe agevolate giornaliere e mensili – che comporterebbe un aggravio per cittadini e lavoratori fino a 528 euro al mese – e dalla riduzione dei permessi per i residenti – da due a uno solo – per la sosta gratuita.

Misure a dir poco inaccettabili, a maggior ragione in una città in cui il trasporto pubblico presenta ancora notevoli criticità in termini di efficienza, capillarità e affidabilità.

A tal proposito, abbiamo presentato una mozione urgente ex art.58 con cui chiediamo al Sindaco e alla Giunta di valutare l’impatto di tali provvedimenti sull’economia dei romani e di fornire un quadro più chiaro su futuri aumenti tariffari, chiedendo altresì di prendere in considerazione alternative che non si traducano in un pesante aggravio economico per i cittadini e di potenziare un trasporto pubblico oramai al collasso”.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo di Forza Italia Rachele Mussolini e il consigliere di FI in Campidoglio Francesco Carpano.