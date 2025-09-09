Nel circuito Ranch Spacca della zona quaranta a Roccasecca si è svolta, nello scorso week end, la terza edizione dell’esibizione di motocross. Le moto attrezzate per la gara hanno sfrecciato nel percorso, con i loro caratteristici rombi dei motori, i piloti hanno eseguito spettacolari acrobazie, deliziando il folto pubblico che per le due giornate ha riempito gli spazi del circuito.

Molto apprezzata la prova di abilità nell’aggiramento dei bidoni. Diverse le categorie delle gare: mx1, mx2, 1254cc, enduro, 85cc, 65cc, femminile.

Ad arricchire l’evento, la presenza di stand con specialità culinarie, musica e tanta allegria.

E’ intervenuto alla manifestazione anche il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco: “Voglio ringraziare gli organizzatori che, ancora una volta, hanno dato vita a questa bellissima manifestazione che promuove lo sport, il territorio e valorizza un aspetto fondamentale della vita: quello delle passioni. E’ stato spettacolare assistere all’esibizione dal vivo delle moto, per uno sport che di solito siamo abituati a vedere solo in televisione”.