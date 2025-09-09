Ruba in un negozio del centro di Rieti e i Carabinieri della Stazione denunciano in stato di libertà un 45enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravatoe indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento.

L’informativa è stata inoltrata alla Procura della Repubblica di Rieti al termine delle indagini avviate a seguito della denuncia presentata dal titolare di un esercizio commerciale del capoluogo.

Quest’ultimo aveva segnalato che, la sera precedente, un uomo con volto travisato, dopo aver forzato la porta d’ingresso del negozio, aveva asportato del materiale fotografico per un valore complessivo di circa 4.000 euro.

Nella stessa occasione era stata rubata anche una carta di credito, successivamente utilizzata per transazioni non autorizzate per un importo di oltre 1.000 euro.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri hanno avviato immediate attività investigative, acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sia all’interno del negozio depredato sia lungo l’itinerario percorso dall’autore del furto.

Dall’analisi dei filmati, anche grazie ad una approfondita conoscenza del territorio, i militari sono riusciti a risalire all’identità del presunto responsabile.

Sulla base degli elementi raccolti, che saranno ora sottoposti alla valutazione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato così denunciato.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.