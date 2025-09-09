Quattro giovani volontari per il Servizio Civile Universale

Piglio, Bruni: “Un progetto importante che formerà i ragazzi per le scelte future”

Nella mattinata di oggi hanno preso servizio quattro nuovi volontari del Servizio Civile Universale, pronti a supportare le attività dell’Accademia Kronos Sezione Provinciale di Frosinone (che ha sede a Piglio), fino al prossimo settembre. “Accogliere questi ragazzi è sempre un momento emozionante – ha sottolineato il comandante Armando Bruni- in quanto il Servizio Civile ha dimostrato negli anni di poter dare non soltanto un valido contributo alle attività del nostro sodalizio sul territorio, ma anche ai ragazzi stessi come orientamento per le scelte future. Voglio ringraziare l’amministrazione Comunale del comune di Piglio che con il progetto “Crescita verde” ha permesso l’inserimento dei quattro giovani volontari. Un progetto molto ampio legato a varie tematiche inerenti alla transizione ecologica, alla sostenibilità e tutela ambientale, alla biodiversità e salvaguardia animale. Queste attività mirano a formare i giovani, e rientrano nell’azione mirata che il nostro sodalizio sta attuando con ottimi risultati sul territorio”.