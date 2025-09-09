Roma

Giornata all’insegna del tempo instabile o perturbato con possibilità di piogge e temporali sparsi, a tratti anche di forte intensità. In serata e nottata ancora nuvolosità in transito con precipitazioni sparse. Temperature comprese tra +20°C e +25°C.

Lazio

Giornata all’insegna del tempo instabile o perturbato su tutta la regione con possibilità di piogge e temporali diffusi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte graduale miglioramento sui settori settentrionali, ancora precipitazioni sparse altrove.

NAZIONALE

AL NORDAl mattino tempo instabile con cieli molto nuvolosi ed associati acquazzoni e temporali da sparsi a diffusi. Al pomeriggio ancora maltempo con temporali sparsi, in attenuazione al Nord-Ovest. In serata e in nottata residui fenomeni al Nord-Est, migliora altrove con graduali schiarite da ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, anche intensi sul versante tirrenico. Al pomeriggio ancora piogge sparse sulle regioni centrali. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo ancora dei temporali tra Lazio e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali sulla Sardegna e locali fenomeni sulla Campania, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locali piogge e temporali in arrivo sui settori tirrenici e sulla Sicilia occidentale. Tra la serata e la notte tempo in graduale peggioramento con arrivo di piogge sparse e locali temporali, specie sul versante tirrenico, migliora sulla Sardegna.



Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo altrove, massime in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia ed in diminuzione sul resto d’Italia.

