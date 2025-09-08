La svolta risale a oltre vent’anni fa, quando Argo Tractors, azienda leader nella meccanizzazione agricola, scelse di rivedere i processi logistici dell’area Ricambi per trasformarli in un asset strategico per la propria attività. Con un’iniziativa lungimirante la multinazionale reggiana decise di informatizzare e centralizzare in un unico hub sia il magazzino ricambi, sia la logistica produttiva dei trattori Landini e McCormick, coinvolgendo tutti gli stabilimenti del Gruppo ed elevando gli standard di servizio verso clienti e partner internazionali.

È stata una sfida vinta grazie alla partecipazione proattiva di tutti i nostri colleghi e collaboratori e grazie alla continua innovazione nella gestione del magazzino e nel servizio clienti – dichiara Giorgio Guaitoli, Direttore di Argo Parts, la divisione ricambi di Argo Tractors -. La nostra missione è garantire la massima disponibilità del ricambio originale in tempi rapidi, ovunque nel mondo”.

Situato a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, il centro logistico rappresenta il fulcro tecnologico e operativo per la gestione dei ricambi e dei kit aftermarket.

Un’infrastruttura all’avanguardia che riflette una visione industriale costruita su innovazione, digitalizzazione e servizio. Oggi il centro logistico si estende su una superficie di 40.000 mq, dispone di 8 linee di imballaggio ed è in grado di evadere oltre 600.000 righe d’ordine l’anno, raggiungendo clienti in più di 100 Paesi. Il team è composto da 95 operatori altamente specializzati, con 60 persone dedicate alla logistica e 35 impiegate in ambito commerciale, amministrativo e gestionale.

“Argo Parts gestisce in tempo reale l’intero processo di ricezione, catalogazione e stoccaggio del materiale. L’offerta include oltre 80.000 articoli disponibili a stock attraverso un portale web dedicato, che si integra in un catalogo generale con più di 800.000 referenze, incluso il merchandising ufficiale dei marchi Landini e McCormick”.

“Argo Parts – prosegue Guaitoli – si distingue per la qualità del ricambio originale, il supporto tecnico dei propri esperti e una rete distributiva d’eccellenza, con 15 filiali dirette, 130 importatori e oltre 2.500 concessionari nel mondo. Il monitoraggio automatizzato delle giacenze consente risposte rapide e consegne puntuali, con l’obiettivo di garantire spedizioni entro 24 ore ai concessionari europei, perché conosciamo il valore della continuità operativa in campo e nei filari”.

“Argo Parts è un fiore all’occhiello del nostro processo aziendale – dichiara Alberto Morra, Managing Director di Argo Tractors – Siamo costantemente impegnati ad investire in digitalizzazione e formazione del personale per assicurare un servizio puntuale e di qualità, consapevoli che l’efficienza della logistica è determinante per la soddisfazione del cliente e la competitività dei nostri marchi”.

Ad inizio 2025, inoltre, Argo Tractors ha siglato un accordo con TVH, specialista e leader nel settore dei ricambi e degli accessori per la logistica e le macchine agricole, che permetterà al produttore italiano di ampliare il portafoglio aftermarket. Sfruttando la piattaforma ARGOTech, Argo Tractors supporterà i concessionari in tempi ancora più rapidi grazie alla rete del nuovo partner che può contare su 90 filiali in tutto il mondo (oltre a 19 magazzini in Europa).

“La partnership con TVH è una scelta strategica per Argo Tractors, guidata dal desiderio di migliorare ulteriormente la nostra offerta ai concessionari Landini e McCormick. L’accesso alla rete globale di TVH ci consente di espandere la copertura attraverso un sistema logistico efficiente, in linea con il nostro obiettivo di garantire consegne entro 24 ore in tutta Europa. Condividiamo con il nostro partner l’obiettivo di fornire prodotti e servizi di alta qualità a tutta la nostra rete di concessionari, che rappresenta uno dei nostri principali punti di forza “, aggiunge Giorgio Guaitoli.