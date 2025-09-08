Stiamo seguendo con molta attenzione quanto sta accadendo in Campania sul fronte sanità, in particolare la vicenda legata al diniego da parte del Governo nazionale dell’uscita della Regione dal piano di rientro sanitario. Una decisione che, come prevedibile, ha mandato su tutte le furie il governatore De Luca, il quale – anziché fare un bagno di umiltà e ammettere le proprie inefficienze nella gestione del settore – preferisce ancora una volta scaricare le responsabilità e prendersela con altri. Comprendiamo perfettamente l’amarezza per la mancata uscita dal piano di rientro, ma De Luca dovrebbe ricordare che in tutti questi anni alla guida dell’esecutivo regionale ci sono stati lui e il centrosinistra, i quali si sono dimostrati del tutto incapaci di risollevare le sorti della sanità campana, che continua a vivere un momento estremamente difficile e delicato. È ormai evidente che serve un’alternativa seria e credibile a fronte delle gravi inefficienze di questa amministrazione regionale.

Così, in una nota, Michel Emi Maritato, candidato al Consiglio regionale della Campania con la lista Dimensione Bandecchi.