Apre sulla Cassia 1777 a Roma (zona La Storta) la Barbarians Warriors Gym, la scuola di fitness e benessere del pluripremiato atleta di Roma Nord, Manuel Schollmeier.

Chi è Manuel Schollmeier

Co-fondatore e head coach dei Barbari Roma Nord, squadra di football americano con la quale ha vinto 4 Italian Bowl e 1 Ninebowl. Ideatore del Warriors Cross, disciplina multidisciplinare pensata per veri guerrieri, ed esperto di functional training. Selezionato dalla Regione Lazio nel 2023 tra i 4 atleti di spicco del territorio.

Cosa offre la nuova palestra

“Una futura fucina di atleti e di sport serio. Se sei stanco di investire tempo e denaro nel modo sbagliato per il tuo corpo, la Barbarians Warriors Gym ti aspetta con i suoi programmi: sarai seguito dal più grande specialista nel settore. Pochi fronzoli, molti fatti e… risultati VERI!”

Allenamenti concreti, ad alta intensità, per tutti i livelli: dai bambini agli atleti professionisti.

I corsi disponibili

MMT Strong Gag – Lady Fitness Barbarians Warriors Program (Cardio, HIIT, Power Explosive, Stability, Boxe, Wrestling, Endurance aerobico e anaerobico – High Intensity Workouts) Fight and Boxe Warriors Kids (+ Mom Fit.) (8/10 anni) Navy Seals Workouts (circuiti freebody con e senza carico, allenamento corpi speciali, potenza, dinamica, stabilità, endurance) The Rock Work (Bulgarian Bag e kettlebell – endurance no stop) Suples Training System (metodo olimpico per la preparazione fitness e funzionale alla lotta maschile e femminile) Bulgarian Bag Special Warriors Baby (+ Mom Fit.) (5/7 anni) Combat Circuits (sabato)

📌 Orari settimanali dettagliati disponibili direttamente in palestra e sul materiale informativo ufficiale.

Informazioni utili

Indirizzo: Via Cassia 1777, Roma (zona La Storta) Telefono: 338 711 7412 Instagram: @barbarianswarriorsgym