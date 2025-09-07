IL SINDACATO UNICO DEI MILITARI (S.U.M.): TUTTO PRONTO PER IL SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEL 24-25 SETTEMBRE

ROMA (RM) – Tutto già pronto, dicono dal S.U.M. – Sindacato Unico dei Militari – il per il Secondo Congresso Nazionale. Mercoledì, 24 settembre 2025, presso la Caserma “Pio IX” in Viale Castro Pretorio 95, a Roma, l’Associazione Professionale a Carattere Sindacale Militare, alla presenza del suo Presidente Nazionale, Antonello Arabia, del suo Direttivo Nazionale, dei Dirigenti Regionali e di molti dei suoi iscritti, appartenenti alle Forze Armate italiane, così come fatto anche lo scorso anno, terranno il secondo Congresso Nazionale, che avrà quale tema “COGITO ERGO SUM 2040: PENSARE MILITARE PER PLASMARE IL FUTURO”. Già partiti gli inviti per gli esponenti del mondo istituzionale, governativo, associativo e pubblico, sia quali relatori che invitati, per due giorni ricchi di avvenimenti.

Il Congresso si aprirà alle ore 17:00 del mercoledì, 24 settembre 2025: dopo l’introduzione del Vicesegretario Nazionale, Gennaro Carnevale, la parola passerà al Presidente Nazionale, Antonello Arabia, con la moderazione della giornalista Silvia MARI DE SANTIS e, successivamente, si aprirà il dibattito, suddiviso in due panel tematici. Il primo, dal titolo: “SUM: dove il pensiero guida l’identità militare”, incentrato sul ruolo delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare, nel quadro di un contesto geopolitico caratterizzato dalla crescente instabilità e dai vincoli che caratterizzano tali associazioni, in un’ottica propositiva di auspicato miglioramento delle condizioni del personale militare. Il punto di vista del personale militare, dunque, sarà centrale nel corso di un dibattito che vedrà coinvolti anche esponenti di spicco della politica nazionale. Il secondo, invece, avrà, quale tema centrale: “Dal pensiero all’azione, per forgiare il domani: il militare del futuro è qui“, e si focalizzerà, invece, sul ruolo del S.U.M. – Sindacato Unico dei Militari – e sui suoi obiettivi futuri, che lo guideranno verso la rappresentatività in chiave interforze. Nella giornata successiva, quella di giovedì, 25 settembre 2025, si terrà invece un confronto interno tra gli iscritti, teso a carpirne le reali necessità che faranno da guida per le prossime azioni. “Sarà una due giorni ricca di avvenimenti e di ospiti, che ci forniranno non solamente il loro punto di vista sull’attuale situazione, ma anche verso la nuova realtà delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare”, afferma il Vicesegretario Nazionale, Gennaro Carnevale mentre il Presidente Nazionale, Antonello Arabia aggiunge che “Loro saranno in vero e proprio cardine del dibattito che terremo quale apertura, sperando che le istituzioni tutte colgano tale segno per ascoltare tutte le APCSM, anche quelle non rappresentative, che possono comunque essere portatrici sane di idee utili per il miglioramento della specificità militare che, nel corso degli ultimi anni, ha subito drastici ridimensionamenti anche derivanti dal contesto socio-economico nazionale. A seguire, presenteremo il nostro programma e i nostri obiettivi: essere chiari e trasparenti verso i nostri iscritti è il nostro mantra. Il S.U.M. – Sindacato Unico dei Militari – grazie al proprio Centro Studi, ha elaborato, nel corso di quest’anno, le linee guida per il futuro, ecco perché 2040: questo è l’ambizioso arco temporale in cui porteremo avanti, grazie all’aiuto di professionisti, sia interni sia esterni, le nostre proposte, perché siamo sempre più convinti che l’efficientamento dello strumento militare non possa far altro che passare obbligatoriamente attraverso il benessere del personale e delle relative famiglie che, come per i primi, costituiscono un tassello fondamentale nella loro operatività in ogni contesto”.

Il Direttivo Nazionale, che ha promosso tale Congresso sulla scia del successo della prima edizione tenutasi lo scorso anno, sarà presente in massa, così come i Dirigenti Regionali e Locali: da ogni parte d’Italia, militari di qualunque ordine e grado, accomunati dalla stessa voglia di promuovere idee utili all’incremento dell’efficienza delle Forze Armate, avranno anche modo di mettere la propria esperienza al servizio dei colleghi tutti, soprattutto dei più giovani: un momento del Congresso, infatti, sarà dedicato ai vari Dipartimenti, che potranno così evidenziare agli iscritti tutti le molteplici attività svolte.

L’appuntamento è, dunque, per il prossimo 24 settembre 2025, a Roma, a partire dalle ore 17:00, per un pomeriggio dedicato al S.U.M. – Sindacato Unico dei Militari.

