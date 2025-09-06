Il presidente risponde in un’intervista ad Abc News. Intanto, dallo Studio Ovale, Trump commenta: “La guerra in Ucraina deve finire o sarà l’inferno”

ROMA – Volodymyr Zelensky rifiuta l’invito di Putin a recarsi a Mosca per un incontro sul conflitto Russia – Ucraina e rilancia: “Può venire a Kiev”. Il presidente ha commentato la proposta dell’omologo in un’intervista rilasciata ad Abc News. Qualche giorno fa, Putin aveva dichiarato: “Non ho mai escluso la possibilità di incontrarlo. Ma ha senso incontrarlo? A Trump ho detto di sì, che era possibile, lasciatelo venire a Mosca, e l’incontro avrà luogo. Ma deve essere ben preparato”.

Interpellato sull’argomento dalla giornalista di Abc Martha Raddatz, dice: “Non posso andare a Mosca quando il mio Paese è sotto attacco missilistico, ogni giorno. Non posso andare nella capitale di questo terrorista. Lui lo capisce”. E parlando ancora del presidente russo e del rapporto con Trump, aggiunge: “Sta giocando con gli Stati Uniti”.

