Piglio, Per i consiglieri di Viviamo Piglio, il Sindaco Felli e la sua amministrazione hanno perso il senso del tempo

Purtroppo l’inizio del nuovo anno scolastico a Piglio vuol dire tornare a vivere numerosi disagi, non solo per gli studenti ma anche per i loro genitori, a causa dei lavori interminabili che investono tutti i plessi scolastici, che neanche il Sindaco Mario Felli e l’Assessore ai Lavori Pubblici Mauro Federici sanno con certezza quando termineranno. Il gruppo di opposizione Viviamo Piglio composto dal consiglieri Roberto Neccia e Domenico Ambrosetti, sono intervenuti sul caso. “Inizia un nuovo anno scolastico a Piglio, -si legge nella nota di Viviamo Piglio- ancora una volta nel segno della criticità e delle difficoltà per i nostri giovani concittadini, ancora un inizio senza una reale programmazione ma frutto di una frammentaria (dis)organizzazione. Le scuole materne vengono di nuovo stravolte e dirottate, quest’anno presso l’istituto elementare e medie, con una sistemazione caotica e che mancherà sicuramente di spazi esterni ed interni per attività ludiche dei bambini, essendo anche questo istituto interessato da ben due cantieri. Nel lontano 29 agosto 2024 il Sindaco Mario Felli dichiarò nel corso di una riunione richiesta dal gruppo consiliare Viviamo Piglio, che entro il 31/12/2024, i lavori presso la scuola materna di Piglio Capoluogo sarebbero terminati, oggi si sente che gli stessi lavori dovrebbero terminare entro il 31/12/2025 (un anno dopo) e che tale struttura ospiterà tutti i bambini di Piglio, siamo oggi come ieri molto scettici su questa scadenza…. Dimostrazione lampante delle difficoltà della Amministrazione Felli sulla programmazione delle opere pubbliche in maniera particolare sull’edilizia scolastica, tre cantieri nello stesso periodo sulle tre strutture esistenti, evidentemente i problemi che stiamo incontrando si potevano facilmente ipotizzare. Chiediamo alla Amministrazione Felli date certe sulla chiusura dei lavori in corso e su come si sta lavorando per dare una decorosa sistemazione della popolazione scolastica di questo Comune, come verranno affrontati i problemi di mancanza di spazi ricreativi e per attività sportive, se almeno i lavori per la realizzazione della mensa scolastica saranno fruibili nel corso dell’anno”.