Arce, Ferdinandi: “Una svolta epocale, con un modello di gestione innovativo”

Con un comunicato stampa, L’Unione Cinquecittà ( un’unione formata dai comuni di: Piedimonte San Germano, Aquino, Roccasecca, Villa Santa Lucia, Castrocielo e Colle San Magno), ha annunciato l’avvio della fase di sperimentazione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti nei Comuni di Piedimonte San Germano, Aquino, Villa Santa Lucia e Colle San Magno. “Si tratta di un passaggio importante -si legge nella nota- verso l’introduzione della tariffa puntuale (Tarip), pensata per rendere il servizio più equo, trasparente ed efficace. Grazie ai mastelli tecnologicamente avanzati, dotati di microchip, e a un software di gestione in grado di monitorare i conferimenti di ciascuna utenza, sarà possibile raccogliere dati ed informazioni utili per definire il futuro calcolo della tariffa, nel rispetto delle Linee Guida emanate dalla Regione Lazio”. «A distanza di 15 anni dall’introduzione della raccolta differenziata nei Comuni dell’Unione – ha dichiarato il Presidente Gioacchino Ferdinandi – compiamo oggi un passo decisivo. La sperimentazione della tariffa puntuale ci permetterà di avere dati certi su cui basare il Regolamento Comunale e i successivi criteri di applicazione della Tarip. Solo dopo l’approvazione del Regolamento e la comunicazione ai cittadini, la nuova tariffa entrerà ufficialmente in vigore. Il principio alla base della Tarip è semplice: chi produce meno rifiuti indifferenziati e differenzia correttamente, paga di meno. Un modello che responsabilizza i cittadini e premia i comportamenti virtuosi. Questo risultato è stato possibile grazie anche a un finanziamento del PNRR, che ci ha consentito di dotarci di mastelli tecnologicamente avanzati, muniti di rilevatori, e di un software in grado di monitorare i conferimenti di ogni utenza. Con l’avvio di questa fase sperimentale confermiamo la nostra volontà di promuovere un modello di gestione dei rifiuti innovativo e orientato alla responsabilizzazione dei cittadini, in linea con le direttive europee e con i principi di sostenibilità ambientale». “Per accompagnare l’avvio del nuovo sistema -conclude il comunicato- sono stati predisposti i punti di ritiro dei mastelli dedicati alla raccolta differenziata, dotati di sistema di rilevazione dei conferimenti. Piedimonte San Germano – Uffici Unione Cinquecittà, Piazza L. Sturzo | dall’8 al 13 settembre, ore 9:00-12:30 e 14:00-18:30. Aquino – Palazzetto comunale, Via Aldo Moro | dal 15 al 19 settembre, ore 9:00-12:30 e 14:00-18:30. Villa Santa Lucia – 2 e 3 ottobre presso sede comunale, Viale Dante Alighieri 8; il 4 ottobre presso Centro Anziani, frazione Piumarola, Via San Giacomo Apostolo 22 | orari: 9:00-12:30 e 14:00-18:30 (sabato fino alle 16:00). Colle San Magno – Ex scuola media, Via Lago | 10 e 11 ottobre, ore 9:00-12:30 e 14:00-18:30”.