Centinaia di persone si sono messi in fila per l’ultimo saluto allo stilista scomparso a 91 anni. E, intanto, a San Gregorio Armeno è arrivata una nuova statuetta che lo ricorda

ROMA – Si è aperta alle 9 di questa mattina la camera ardente di Giorgio Armani allestita negli spazi dell’Armani/Teatro al civico 59 di via Bergognone. Già dalle 7, però, centinaia di persone si sono messe in coda per poter salutare lo stilista scomparso il 4 settembre a 91 anni. Il feretro è arrivato poco prima delle 8, accolto da un lungo applauso.

I FUNERALI IN FORMA PRIVATA

Un omaggio commosso che precede i funerali che, per espressa volontà di Armani, si terranno lunedì 8 settembre in forma privata. Ad accogliere i presenti il compagno Leo Dell’Orco e il nipote Andrea Camerana. Tra i primi ad entrare, invece, John Elkann e la moglie Lavinia Borromeo, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente della Federazione italiana pallacanestro Gianni Petrucci e il sindaco Beppe Sala.

IL SINDACO DI MILANO, SALA: “FAVOREVOLE ALL’ISCRIZIONE AL FAMEDIO”

Quest’ultimo, come riporta SkyTg24, ha fatto sapere di essere “assolutamente favorevole all’iscrizione al Famedio”, il tempio dedicato alla memoria di personaggi di rilievo che si trova al cimitero monumentale di Milano. “Lo valuterà una commissione – ha spiegato Sala all’uscita dalla camera ardente – ma credo che non ci saranno problemi, però sarà rispettoso chiedere alla famiglia se la cosa fa piacere“.

