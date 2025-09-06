La premier racconta al Corriere della Sera il suo personale aneddoto sullo stilista scomparso il 4 ottobre a 91 anni

ROMA – “È stato tradizione, eleganza, raffinatezza e sobrietà, lanciate oltre confine e diventate icona”. Giorgia Meloni ricorda Giorgio Armani dalle pagine del Corriere della Sera e racconta la scelta di indossare un suo tailleur in uno dei momenti più importanti della sua vita: il giuramento al Quirinale come presidente del Consiglio.

“ARMANI UN GRANDE ITALIANO”

Lo stilista scomparso giovedì 4 ottobre a 91 anni, “Ci ha insegnato che lo stile non è forma ma sostanza: è la forza di restare fedeli a ciò in cui si crede, anche quando è più difficile farlo. Perché dire «no» richiede più coraggio che dire «sì». E questo significa anteporre la coerenza alla convenienza, e la visione di lungo termine al consenso effimero. Scelte che solo chi ha il coraggio di proteggere la propria identità è capace di prendere”, sottolinea la premier.

