

Visita al nuovo Centro Interpretativo “I Murales di Almada” nelle Stazioni Marittime



Lisbona si arricchisce di un nuovo gioiello culturale: lo scorso aprile, nel giorno della nascita del geniale Almada Negreiros, è stato inaugurato il Centro Interpretativo "I Murales di Almada" nelle Stazioni Marittime.

Situato nella storica Stazione Marittima di Alcântara, autentico crocevia di viaggi e memorie legate all’Oceano Atlantico, il Centro custodisce e valorizza il più vasto corpus di murales del XX secolo in Portogallo. Un capolavoro di arte monumentale che, dopo decenni di silenzio e oblio, torna a brillare grazie a un accurato intervento di restauro sostenuto da istituzioni nazionali e internazionali. Le pareti, oggi restituite al loro originario splendore cromatico, raccontano non solo la visione artistica e poetica di Almada Negreiros, ma anche l’energia di un’epoca segnata dall’entusiasmo del progresso, dalle sfide della modernità e dall’apertura al mondo attraverso il mare.

Almada Negreiros (1893–1970) è stato uno dei protagonisti assoluti della cultura portoghese del XX secolo. Artista poliedrico, poeta, scrittore, pittore, illustratore e performer, ha incarnato lo spirito delle avanguardie europee adattandole alla sensibilità lusitana. Figura centrale del modernismo portoghese, collaborò con riviste letterarie innovative come Orpheu e divenne la voce di una generazione desiderosa di rompere con il passato. La sua produzione artistica spazia dai murales monumentali, oggi simbolo dell’identità culturale di Lisbona, alle opere grafiche, teatrali e poetiche, sempre animate da una visione dinamica, ironica e profondamente poetica. Con il suo linguaggio originale e anticonvenzionale, Almada Negreiros ha saputo fondere tradizione e modernità, lasciando un’eredità che ancora oggi continua a ispirare.

Il percorso museale si articola in nove sale immersive, che raccontano:

la nascita e il ruolo delle stazioni marittime di Lisbona, porte d’accesso all’Atlantico e simbolo dell’epoca moderna;

il contesto storico in cui Almada Negreiros operò, tra avanguardie artistiche e fermenti culturali;

la visione poetica e innovativa di un artista che ha saputo trasformare le pareti in una narrazione epica di colori e forme.

I visitatori possono compiere un autentico viaggio tra arte, memoria e architettura, immergendosi in un percorso che intreccia la creatività visionaria di Almada Negreiros con la storia di Lisbona e delle sue stazioni marittime. Ogni sala diventa una tappa di scoperta, dove colori, forme e simboli si trasformano in narrazione viva, invitando a riscoprire una parte essenziale dell’identità culturale portoghese: quella che affonda le radici nel mare, nell’apertura al mondo e nella capacità di reinventarsi attraverso l’arte.

Per un'esperienza completa, l'ideale è di abbinare la visita al soggiorno in uno degli Heritage Hotels di Lisbona: boutique hotel ospitati in palazzi storici, che coniugano il fascino del passato con il comfort contemporaneo.

Il nuovo Centro Interpretativo è una finestra aperta sul dialogo fra tradizione e modernità: un omaggio ad Almada Negreiros e un regalo prezioso per chi sceglie Lisbona come meta di viaggio.