Colleferro, Bruni: “Un incontro costruttivo che arricchisce la nostra azione di tutela”

Grande partecipazione questa mattina presso la Biblioteca Comunale \”Riccardo Morandi”, all’incontro organizzato dal sodalizio Accademia Kronos in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Colleferro, dedicato alle nuove normative della legge Brambilla, al fine di promuovere i diritti degli animali. Un evento quale occasione per informarsi sui diritti degli animali e sulle novità legislative che li riguardano. Ad aprire i lavori il Vice Sindaco Giulio Calamita che ha portato i saluti del Sindaco Sanna e dell’intera amministrazione, compiacendosi dell’iniziativa una delle tante, create in sinergia con il sodalizio Accademia Kronos. Quindi sono seguiti gli interventi del Dott. Alberto D’Orazio – Presidente Nazionale Accademia Kronos, Armando Bruni – Coordinatore Nazionale Accademia Kronos, la Dott.ssa Antonella Pacella – Comandante della Polizia Locale, Enzo Campoli – Presidente Associazione Mai Più Randagi ed infine di Moira Marchesi e Simona Barnaba – Responsabili sezioni Accademia Kronos di Colleferro (Frosinone e Anagni). Il Comandante della Polizia Locale di Veroli Massimo Belli, ha illustrato gli obiettivi e gli aspetti tecnici della legge Brambilla. La legge prevede un inasprimento delle pene per quel che riguarda i reati legati agli animali. Nel particolare c’è il divieto di tenere i cani alla catena (la multa va dai 500 ai 5mila euro), da 6 mesi a 2 anni di carcere per il maltrattamento degli animali, 3 anni di reclusione per l’uccisione degli stessi animali (che aumentano a 4 nell’ipotesi di sevizie), ma anche lo stop alle lotte clandestine e al traffico di cuccioli. Le principali normative della Legge Brambilla includono: Divieto di maltrattamento: Punisce con reclusione chiunque maltratti animali, cagioni loro lesioni o li sottoponga a maltrattamenti, sevizie o fatiche insopportabili; Divieto di combattimenti e competizioni: Vieta l’allevamento e l’addestramento di animali per combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, con pene detentive e pecuniarie.; Estensione delle specie protette: Amplia la tutela a “canis lupus familiaris” e “felis silvestris”, includendo anche “felis catus” (il gatto); Introduzione dell’abbandono di animali come reato: La legge 11 agosto 2004, n. 189 ha modificato il Codice Penale inserendo nel Codice della Strada l’articolo 727-bis, che vieta l’abbandono di animali; Modifiche al Codice Penale: La legge ha modificato il Codice Penale introducendo o modificando gli articoli 544-bis (uccisione di animali) e 544-ter (maltrattamento di animali), aumentando le pene previste. “E’ stato un incontro coinvolgente e costruttivo -ha commentato il comandante Bruni- che arricchisce la nostra azione a tutela degli animali. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Colleferro, con cui si è creata una sinergia produttiva con tante iniziative svolte ed in cantiere, grazie alla collaborazione con la Polizia Locale nel particolare con il comandante la dott.ssa Antonella Pacella; il comandante Belli che ancora una volta in modo impeccabile ha chiarito nello specifico i vari aspetti della Legge Brambilla, e tutti i partecipanti all’evento sia membri dell’Accademia Kronos che esterni”.