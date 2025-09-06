Ancora un’importante operazione condotta dal 

personale di Polizia Penitenziaria presso l’Istituto Penale per 

Minorenni della Capitale. Durante i controlli di routine all’area 

colloqui, un familiare di un detenuto è stato scoperto mentre cercava di 

introdurre un pacco contenente una significativa quantità di sostanza 

stupefacente. Il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro 

e il responsabile deferito all’autorità giudiziaria.

Il Segretario Generale del Si.N.A.P.Pe, Dott. Roberto Santini, 

sottolinea:

“Questo episodio dimostra, ancora una volta, la grande attenzione e 

l’efficacia del Corpo di Polizia Penitenziaria, ma allo stesso tempo 

evidenzia la persistenza di un fenomeno allarmante. Non possiamo 

accettare che gli istituti penitenziari si trasformino in luoghi di 

traffici illeciti. È indispensabile potenziare gli strumenti di 

prevenzione, investire in nuove tecnologie e incrementare il personale. 

Ai nostri agenti va il plauso per l’impegno e la professionalità con cui 

affrontano ogni giorno situazioni difficili e delicate”.

Il Si.N.A.P.Pe rinnova l’appello alle istituzioni affinché vengano 

predisposti interventi concreti e immediati per rafforzare la sicurezza 

e garantire un ambiente di legalità all’interno degli istituti 

penitenziari.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR