È stato ritrovato questa mattina, in un bosco della frazione di Santa Lucia di Giove Rotondo di Pescorocchiano (RIETI), l’uomo di 84 anni di Terracina (Latina), di cui si erano perse le tracce mercoledì scorso, quando durante una passeggiata si era allontanato dalla vista dei familiari.

A ritrovare l’anziano due poliziotti liberi dal servizio il Sovrintendente Massimiliano Palluzzi e il Vice Sovrintendente Vulpiani Augusto che, attirati dai lamenti, hanno rinvenuto l’uomo all’interno di un fossato in una zona boschiva, a circa 3 chilometri dal luogo dell’ultimo avvistamento. Il luogo del ritrovamento si trova in una zona impervia di montagna, difficilmente raggiungibile.

I poliziotti, in servizio rispettivamente a Roma e L’Aquila, hanno immediatamente attivato i soccorsi, utilizzando il proprio veicolo per trasportare i sanitari e le attrezzature necessarie al recupero dell’anziano. Successivamente l’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale Gemelli di Roma.