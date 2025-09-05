Siglato il gemellaggio culturale tra “la piccola Parigi” e “la città dei templi”

Arsoli ed Agrigento unite nel nome di Luigi Pirandello

L’apice della tre giorni iniziata ieri nell’ambito del Progetto intitolato “Novelle di viaggio tra Girgenti e la Piccola Parigi”, si inserisce nel percorso artistico e umano “Nel nome di Pirandello”, un ponte tra due città diverse, ma unite dall’amore per l’arte, la parola e la tradizione, ha raggiunto il suo apice nella giornata odierna, con il gemellaggio culturale stretto tra Arsoli (ribattezzato da Luigi Pirandello, che amava trascorrervi le estati, “la Piccola Parigi” (per l’armonia urbanistica e la raffinatezza architettonica) e la città di Agrigento (Capitale italiana della Cultura 2025). La delegazione della città sicula guidata dal Sindaco Francesco Miccichè è stata accolta dalla comunità di Arsoli e dal Primo Cittadino Gabriele Caucci: che ha così commentato quest’incontro: “Insieme Arsoli ed Agrigento, raccontano una storia che ci precede e ci unirà a lungo. E lo faremo nel nome di Pirandello, il poeta delle verità nascoste tra le righe. In un tempo in cui l’identità si confonde e spesso ci si perde tra apparenze questo gemellaggio è proprio un invito a riconoscerci tra i ‘volti’, a cercare la verità dell’incontro umano, oltre ogni maschera”. Dichiara poi, il Sindaco Francesco Miccichè: “È con profonda emozione che Agrigento abbraccia fin da ora simbolicamente la comunità di Arsoli in questo gemellaggio dedicato a Luigi Pirandello, figlio immortale della nostra terra e coscienza lucida del Novecento. Che questo gemellaggio sia un ponte duraturo tra due città che credono nel valore della cultura come collante sociale, memoria viva e slancio verso il futuro”. Diversi i Sindaci dei Comuni limitrofi (anche del versante abruzzese), tra questi inoltre il senatore Marco Silvestroni ed il consigliere regionale Flavio Cera, a suggellare questo splendido momento, il commissario del Parco Naturale dei Monti Simbruini (di cui Arsoli fa parte), Alberto Foppoli. “E’ stato un bellissimo evento -ha commentato il commissario Foppoli– complimenti al Sindaco Gabriele Gaucci ed un apprezzamento alla Pro Loco locale per l’organizzazione. In un periodo storico dove ivalori spesso vengono messi in discussione, in questi tre giorni ci si sofferma sul grande valore culturale che lega Arsoli tra i monti Simbruini ed Agrigento la terra dei templi, sotto la figura di uno dei massimi esponenti della letteratura nazionali Luigi Pirandello, che trascorreva lunghi soggiorni proprio ad Arsoli che defini “la piccola Parigi”, e sicuramente i tanti scenari unici ed ineguagliabili del Parco dei Simbruini saranno stati d’ispirazione per le sue opere. Siamo felici che oggi siano state gettate delle basi proficue per dar vita ad altre importanti eventi culturali”. Altro momento importante della giornata l’intitolazione di uno spazio del tessuto urbano di Arsoli intitolato a Luigi Pirandello, di grande valore simbolico in quanto avvenuto alla presenza dei due Sindaci delle città, legate a Pirandello, distanti geograficamente, ma unite da questa illustre figura della letteratura italiana.