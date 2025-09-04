4 settembre 2025 – La città di Jesolo si prepara ad accogliere per la quinta volta consecutiva il Campionato Italiano a Squadre Paralimpico di Calcio Balilla, organizzato dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB). L’appuntamento tricolore è fissato per il 13 e 14 settembre presso il Villaggio Marzotto (viale Oriente 44) della città veneta, che diventerà ancora una volta la casa del grande sport paralimpico e inclusivo.

“Il Campionato Italiano a squadre rappresenta un momento fondamentale per la nostra Federazione e per tutti gli atleti che vi partecipano – sottolinea il presidente Francesco Bonanno –. Attraverso eventi come questo proseguiamo nel nostro impegno per costruire opportunità di sport e inclusione, dando a ciascun atleta la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le squadre che prenderanno parte al torneo, e naturalmente alla città di Jesolo, che ancora una volta ci accoglie con entusiasmo e grande disponibilità”.

Saranno numeri importanti quelli di questa edizione: in gara scenderanno infatti 16 squadre con 64 atleti normodotati, 22 squadre paralimpiche con 110 giocatori, oltre a più di 50 atleti DIR (Disabile Intellettivo Relazionale). A questi si aggiungeranno tantissimi ospiti, accompagnatori e numerose presenze istituzionali, a conferma della crescente attenzione verso un evento che unisce sport, comunità e valori condivisi.

Il programma non si limiterà al Campionato a squadre, ma comprenderà anche il Campionato Nazionale DIR, riservato ad atleti con disabilità intellettivo-relazionale, il Torneo Promozionale per Normodotati e il Campionato Nazionale Inclusivo, un format che incarna perfettamente la missione della Federazione, capace di mettere insieme persone con e senza disabilità in un’unica, appassionante competizione.

Sarà quindi un fine settimana di sport e socialità, in cui Jesolo diventerà il simbolo di un movimento che cresce anno dopo anno, confermando come il calcio balilla paralimpico sappia unire, emozionare e abbattere barriere.

L’evento è organizzato con il patrocinio e contributo del Comune di Jesolo e la partnership di Roberto Sport, Off Carr, FCA Autonomy, Studio 3A, Handytech, ATI Group, Noal Mobility Care, Kepalla, Kifra Comunicazioni, Villaggio Marzotto e Omnia Eventi.