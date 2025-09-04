“È inaccettabile che, nel 2025, in una regione come la Campania, i cittadini con disabilità si trovino ancora costretti a rinunciare alla loro libertà di movimento a causa di barriere architettoniche e mezzi di trasporto non accessibili. Ogni volta che un ascensore è fuori servizio, che un autobus non è attrezzato o che una stazione della metropolitana resta priva di percorsi idonei, lo Stato e le istituzioni tradiscono i diritti di questi cittadina”, dichiara Michel Emi Maritato, candidato consigliere con la lista Dimensione Bandecchi alle prossime elezioni regionali 2025 in Campania. “La denuncia è supportata da un dato allarmante: su numerose stazioni della metropolitana visitate, in nessuna di esse il montacarichi era presente o funzionante. Una situazione che rende impossibile per una persona con disabilità accedere ai binari e utilizzare un servizio pubblico che dovrebbe essere garantito a tutti. La proposta è chiara: voucher per taxi gratuiti a carico della Regione da destinare a tutti i disabili impossibilitati a utilizzare il trasporto pubblico locale. Non possiamo permettere – continua Maritato – che chi già convive con difficoltà quotidiane debba affrontare ulteriori umiliazioni e disagi solo per spostarsi. La Regione deve garantire un servizio alternativo rapido, sicuro e dignitoso, senza costi aggiuntivi per i cittadini fragili», prosegue Maritato. L’iniziativa punta a trasformare un’emergenza cronica in un’occasione di civiltà: “Non basta parlare di inclusione – afferma – bisogna praticarla con misure concrete. È ora di smettere con le promesse e di dare risposte reali: trasporti accessibili a tutti o, in alternativa, taxi gratuiti finanziati con fondi regionali. Basta ostacoli, basta inaccessibilità. La Campania merita un sistema di mobilità che non lasci indietro nessuno”.