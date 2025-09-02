Droghei (PD): “Presentata mozione per sostenere la Global Sumud Flotilla e la popolazione di Gaza”

Visti i drammatici sviluppi del conflitto e l’emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale del Lazio per chiedere al Governo italiano e alla Regione Lazio di garantire tutela e sostegno alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale che porta aiuti a Gaza, anche alla luce delle parole del ministro israeliano per sicurezza Ben Gvir. Condividiamo con forza l’appello di quanti, in queste ore, si mobilitano per la Pace e per il rispetto dei diritti umani. È inaccettabile che la popolazione civile palestinese continui a vivere sotto assedio, senza cibo né medicine. La mozione, sostenuta da tutto il gruppo del Partito Democratico e dai capigruppo delle opposizioni, impegna la Regione Lazio a chiedere al Governo e alla Presidente del Consiglio di agire con determinazione per permettere lo sbarco della Flotilla e la consegna degli aiuti. Inoltre, chiede che la Regione aderisca ufficialmente alla manifestazione del 6 settembre a Roma, in Piazza del Campidoglio. La Regione Lazio deve essere dalla parte della Pace e della solidarietà internazionale. Non possiamo restare indifferenti davanti a una tragedia umanitaria di tali dimensioni”. Così Emanuela Droghei, consigliera regionale del Partito Democratico.