Putin da Xi Jinping: le relazioni tra Russia e Cina “a un livello senza precedenti”. Ucraina nell’Ue? “Nulla in contrario”

Il presidente a Pechino per celebrare l’ottantesimo anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Oggi l’incontro anche con il premier della Slovacchia, Robert Fico, durante il quale ha smontato le voci di possibili piani aggressivi contro l’Europa

ROMA – Le relazioni tra Russia e Cina sono oggi a “un livello senza precedenti”: lo ha detto il presidente Vladimir Putin, incontrando l’omologo Xi Jinping, alla vigilia di una parata organizzata a Pechino per celebrare la vittoria nella Seconda guerra mondiale contro l’aggressione giapponese e il fascismo. Il colloquio tra i due capi di Stato è avvenuto nella cornice del vertice dell’Organizzazione di Shanghai per la cooperazione (Sco).

Xi ha detto che con la Russia esiste una relazione di “collaborazione strategica completa” e ha sottolineato la volontà di lavorare alla “costruzione di un sistema di governance globale più giusto e più ragionevole”.A margine dei lavori della Sco, Putin ha incontrato anche il primo ministro della Slovacchia, Robert Fico. Nell’occasione, secondo l’agenzia di stampa russa Tass, il presidente ha ribadito che Mosca non ha nulla in contrario all’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Putin ha aggiunto: “La Nato è invece una questione completamente diversa, poiché riguarda la sicurezza a lungo termine della Russia”.“Per quanto riguarda i piani aggressivi della Russia nei confronti dell’Europa, voglio sottolineare ancora una volta che si tratta di una totale assurdità, priva di qualsiasi fondamento“, ha dichiarato infine il presidente.

