Milano, 02 Settembre 2025 – «In relazione al provvedimento della Prefettura di Trapani nei confronti della nave Mediterranea, ribadisco che il rispetto delle indicazioni delle Autorità marittime e dei porti assegnati è la condizione necessaria per coniugare salvataggio delle persone, sicurezza e legalità. Ogni intervento in mare deve avvenire dentro un quadro di coordinamento chiaro, perché solo così si garantiscono sbarchi ordinati, assistenza sanitaria tempestiva a terra e un controllo efficace dei flussi. L’osservanza delle procedure non è un formalismo: Evita il caos operativo, scoraggia traversate azzardate che mettono a rischio vite umane e indebolisce i circuiti dei trafficanti. La fermezza nell’applicazione delle norme, unita al pieno rispetto degli obblighi internazionali di soccorso e dei diritti fondamentali, non contrasta con l’umanità del salvataggio, ma la rafforza. Regole chiare e uguali per tutti significano soccorsi più rapidi, responsabilità definite e capacità dello Stato di proteggere le persone vulnerabili colpendo al contempo le filiere illegali. Confido nel lavoro delle Autorità competenti e della Magistratura, nella certezza che la legalità sia il presupposto per salvare vite, tutelare chi opera in mare e restituire al Mediterraneo sicurezza e ordine, nel rispetto delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali e capogruppo Fdi in Commissione Parlamentare Antimafia Riccardo De Corato.