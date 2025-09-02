IL TEMPO PREVISTO

Roma

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +30°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio su tutta la regione. Da segnalare solo qualche isolato acquazzone sui rilievi interni. In serata e nottata ancora tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORDAl mattino tempo stabile su tutte le regioni con foschie ed addensamenti bassi in Pianura Padana e sole prevalente altrove. Al pomeriggio attesa dell’instabilità termo-convettiva con locali piovaschi sulle Alpi centro-orientali e in Appennino, ancora soleggiato altrove. In serata fenomeni in esaurimento con tempo asciutto ovunque ed ampie schiarite.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni nelle zone interne, soleggiato altrove. In serata torna la stabilità su tutti i settori con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLEAl mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, salvo qualche disturbo nuvoloso sulle regioni ioniche. Al pomeriggio possibile sviluppo di acquazzoni o temporali nelle zone interne, specie in Appennino. In serata torna la stabilità diffusa con ampie schiarite su tutti i settori.

Temperature minime stabili o in generale diminuzione su tutta l’Italia, massime in calo Sud e sulla Sicilia ed in rialzo sul resto della Penisola.

Www.centrometeoitaliano.itVideo meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos