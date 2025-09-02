FARA IN SABINA – POGGIO MIRTETO: I CARABINIERI DENUNCIANO DUE DATORI DI LAVORO

Nell’ambito dei controlli straordinari finalizzati al contrasto del caporalato, del lavoro irregolare e alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, con il supporto dei militari della Compagnia di Poggio Mirteto, hanno svolto nei giorni scorsi una serie di ispezioni presso aziende agricole situate nei comuni di Fara in Sabina e Poggio Mirteto.

Le verifiche hanno permesso di accertare l’impiego irregolare di un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, in violazione della normativa sull’immigrazione.

È stata inoltre riscontrata la presenza di attrezzature non conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al termine degli accertamenti, due datori di lavoro sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Rieti; nei loro confronti sono state inoltre comminate ammende per un importo complessivo pari a circa 22.000 Euro.

L’attività rientra in una più ampia strategia di vigilanza condotta con regolarità dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, in collaborazione con l’Arma territoriale, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo, del caporalato e alla promozione del rispetto della normativa giuslavoristica e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni anche in altri contesti produttivi della provincia.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.