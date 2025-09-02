Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Una perdita non soltanto per la famiglia ma per tutta la comunità”.

Il Sindaco Silvio Grazioli, esprime a nome personale, dell’Amministrazione e della comunità, ai figli Paolo e Laura, ai nipoti il cordoglio per la scomparsa di Agostino Sangermano. “La sua figura -si legge in una nota – rappresenta un modello ed un esempio per i giovani, in quanto è riuscito a realizzare, attraverso il proprio lavoro, traguardi importanti nel mondo imprenditoriale, con uno stile ed un comportamento distinto e professionale, dal quale traspare una particolare sensibilità ed umanità. La sua attività si è incentrata soprattutto nel settore idraulico, nel quale ha saputo coniugare la gestione ordinaria alla ricerca e all’innovazione tecnologica, anticipando scelte e orientamenti legati all’efficientamento idrico ed energetico; proseguito dal figlio Paolo, tanto da rappresentare oggi un punto di riferimento importante per la ricerca in Italia ed in Europa che ha sede nel polo tecnologico industriale di Napoli, che produce progetti e brevetti venduti anche in Paesi mediorientali. Per questi meriti ottenuti sul campo il Sindaco D’Ottavi, negli anni ’80 aveva conferito ad Agostino Sangermano, l’attestato di benemerenza e di encomio, in quanto cittadino originario di Trevi che ha dato lustro alla sua terra. Per questo la sua scomparsa rappresenta una perdita non soltanto per la famiglia ma per tutta la comunità”.