BORBONA:     I CARABINIERI DENUNCIANO UN CITTADINO STRANIERO PER NON AVER OTTEMPERATO AD UN ORDINE DI ESPULSIONE

I Carabinieri della Stazione di Borbona hanno deferito in stato di libertà un cittadino straniero di 44 anni, senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine e gravato da numerosi precedenti penali.

L’uomo, fermato nella tarda serata lungo la S.S. 4 Salaria, in un tratto ricadente nel territorio del comune di Posta, è risultato destinatario di un ordine di espulsione emesso dal Questore de L’Aquila, al quale non aveva ottemperato entro i sette giorni previsti dalla normativa vigente.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di appurare che l’individuo, già in passato, era stato raggiunto da molteplici decreti di espulsione, mai rispettati. Inoltre, lo stesso è risultato avere ben 17 alias differenti, utilizzati in occasione di altrettanti controlli, circostanza che ha reso particolarmente complessa l’attività di identificazione a riscontro della sua posizione.

Alla luce delle violazioni accertate, l’interessato è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rieti dove sono state avviate le procedure di competenza e denunciato in stato di libertà per non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio italiano.

L’attività si colloca nell’ambito del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio provinciale e nella verifica del rispetto delle normative in materia di immigrazione, a tutela della legalità e della sicurezza della collettività.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.