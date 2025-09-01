Ardea, riaprono i corsi allo Spirit Warrior OCR Bootcamp: dall’8 settembre torna lo sport e divertimento per tutte le età

Ad Ardea si riparte con lo sport firmato Spirit Warrior ASD: dall’8 settembre riaprono i corsi presso lo Spirit Warrior OCR Bootcamp, in via delle Camomille 9. L’associazione fondata e guidata da Stefano ed Elisa.

Un campo unico nel suo genere, dove bambini, ragazzi e adulti possono mettersi in gioco e crescere attraverso discipline che uniscono preparazione fisica, divertimento e spirito di squadra.

I corsi a cui è possibile partecipare sono:

Kickboxing Kids e OCR Kids (dai 6 anni in su)

Kickboxing K1 per ragazzi e adulti

Training Spartan SGX / OCR per adulti

Functional Training

Kickboxing Kids: disciplina e divertimento

Con la Kickboxing Kids i bambini imparano disciplina, rispetto e difesa personale in un contesto coinvolgente e divertente. A guidarli c’è Stefano, maestro cintura nera 4° Dan di Kickboxing, con 21 anni di esperienza nell’insegnamento.

OCR Kids: imparare a superare gli ostacoli immersi nel verde

Il corso OCR Kids, pensato per i più piccoli, li aiuta a sviluppare agilità, coordinazione e sicurezza attraverso percorsi a ostacoli studiati su misura per loro , sotto gli occhi attenti di Elisa e Stefano, Coach esperti riconosciuti ENDAS

Kickboxing – K1: tecnica, forza e adrenalina

La Kickboxing – K1 è una disciplina di combattimento che unisce calci, pugni e ginocchiate in un allenamento completo. È dinamica, tecnica, veloce e adatta a tutti.

I benefici sono numerosi: migliora forza, resistenza, coordinazione, equilibrio e sicurezza personale; scarica lo stress e aiuta a mantenersi in forma. Unisce sport, disciplina e divertimento, permettendo di mettersi alla prova e superare i propri limiti.

Training Spartan SGX / OCR per adulti

Gli adulti possono cimentarsi con lo Spartan SGX/OCR Training, dove Stefano — istruttore esperto e coach SGX Spartan Race — accompagna gli atleti in un percorso di crescita che unisce forza, resistenza e spirito di squadra

—

Functional Training

A completare le attività c’è il Functional Training, un allenamento accessibile e altamente efficace per chi vuole mantenersi in forma, migliorare postura e tonicità o integrare la preparazione per altre discipline sportive.

Un campo che è molto più di una semplice palestra

Lo Spirit Warrior OCR Bootcamp non è una palestra tradizionale, ma un campo a cielo aperto, dove natura, sport e spirito di famiglia si incontrano, e dove ogni allenamento diventa un’esperienza unica.

👉 Appuntamento dall’8 settembre in via delle Camomille 9, Ardea.

Per info e iscrizioni:

📧 Email: spiritwarrior@outlook.it

📱 WhatsApp: 3392194007

🔗 Instagram: @spiritwarrior_ocr_bootcamp

🔗 Facebook: Spirit Warrior OCR Bootcamp