RIETI – 14^ FIERA MONDIALE CAMPIONARIA DEL PEPERONCINO

di Fausto Zilli

Un domenica di sole una ciittà colma di gente, famiglie bambini appassionati e non solo di peperoncino, perche oggi è andata di scena la terza giornata della 14^ fiera mondiale campionaria del peperoncino a Rieti.

In questa giornata siamo entrati nel cuore della fiera e abbiamo avuto il piacere di conoscere gli addetti ai lavori, con tanta passione professionalità portano avanti la tradizione del peperoncino, tra gli altri il Sig. Giancarlo Suriano di Amantea provincia di Cosenza, il quale ci raccontava la sua dedizione per il peperoncino, da sempre presente alla fiera mondiale del peperoncino a Rieti, “diffondiamo la cultura del peperoncino del diavolicchio Diamante eco tipo Calabrese molto importante, ho scritto un libro Io e il Peperoncino una bella storia d’amore” afferma il Sig. Suriano ai nostri microfoni.

da sx Fausto Zilli , Giancarlo Suriano

Presente la fondatrice dell’Associazione Donna Donna Onlus Nadia Accetti, la quale si è soffermata sull’importanza del cibo, per portare uno sguardo coraggioso e passionale su un tema importante quello dei disturbi alimentari e il contrasto ad ogni forma di violenza:

Abbiamo avuto il piacere di intervistare Alessandra, Patrizia sentire da loro le proprie impressioni nella terza giornata di fiera.

Nel centro di Rieti, il cuore dell’esposizione, con 600 varietà di peperoncino provenienti da tutto il mondo e sei delegazioni ufficiali internazionali, batterà nel centro storico di Rieti, animato da circa 200 stand. Un percorso che metterà in dialogo tradizione, gastronomia, cultura e spettacolo, con un ricco programma di concerti, showcooking, degustazioni e convegni, si andrà avanti fino al 7 di settembre.