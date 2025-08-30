Rieti – Fiera Mondiale del peperoncino

XIV^ Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino di Rieti 2025

di Fausto Zilli

Al via la 14^ fiera mondiale campionaria del peperoncino di Rieti dal 29 agosto al 7 settembre, innaugurata ufficialmente venerdì scorso alle ore 18,00 con il taglio del nastro tricolore alla presenza del Ministro dello Sport Andrea Abodi, del sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, il Prefetto di Rieti la Dott.ssa Pinuccia Niglio, il presidente Fiera Mondiale del Peperoncino Livio Rositani, autorità militari civili. In serata si è esibito MR Rain sul palco di Piazza Mazzini. grande successo di presenze.

Facciamo un passo indietro il peperoncino la sua storia nasce nelle Americhe, già coltivato da millenni, Cristoforo Colombo introdusse il peperoncino in Europa con il suo secondo viaggio del 1493, gli spagnoli lo introdussero in Europa e grazie all’ottimo clima si sparse rapidamente in Asia e Africa. Le antiche civiltà Americane lo utilizzavano per insaporire cibi, strumento magico, come rimedio medico e come moneta di scambio. In Italia, la Calabria in particolare adottò il peperoncino con passione esaltazione, tanto che divenne simbolo della regione.

Oltre 600 le varietà di peperoncino provenienti da tutto il mondo, 200 stand nel centro storico di Rieti con ben sei delegazioni internazionale provenienti dall’ Angola, Ecuador, Marocco, Messico, Ungheria e Vietnam, nella scorsa edizione (2024) sono state oltre 200 mila visitatori. Una Fiera mondiale tutta da scoprire, 10 giorni di eventi, ospiti internazionali, showcooking, mostre e musica live con artisti come The Kolors, Mr. Rain, Fred De Palma, Rovazzi e tanti altri con un parterre di chef nazionali ed internazionali che si alterneranno ai fornelli nelle giornate della manifestazione con show cooking e ricette d’autore per gli ospiti.



