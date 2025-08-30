Domani a Ostia “Parole in viaggio – Dal Tevere al Mississippi”

Tutto pronto per una serata speciale sul litorale romano. Domani, domenica 31 agosto, alle ore 21:00, l’Oasi Beach Sport di Ostia (via Lungomare Amerigo Vespucci 180) ospiterà lo spettacolo “Parole in viaggio – Dal Tevere al Mississippi”, scritto e diretto da Antonio Turco e portato in scena dalla Compagnia Stabile Assai, con il sostegno di Aics Lazio e dell’Associazione Terra d’Orto Onlus.

Un appuntamento che mescola musica, teatro e suggestioni letterarie, trasformando il palcoscenico sul mare in un ponte ideale tra le rive del Tevere e quelle del Mississippi.

🎶 I musicisti: Mario Donatone (piano e voce), Roberto Turco (basso e voce), Fabrizio Collevecchio (batteria), Antonio Turco (chitarra).

🎭 Gli attori: Giovanni Arcuri, Tamara Boccia, Nicolò Ayroldi, Angelo Calabria, Claudio Rasetti.

📌 Ingresso libero fino a esaurimento posti.

ℹ️ Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook Aics Lazio.