Viktoria pubblica il primo singolo “Specchi”

“Specchi” (etichetta Anteros Produzioni srl – edizioni Anteros /Pegasus Music) è il singolo d’esordio di Viktoria, un brano che rappresenta perfettamente la condizione delle ragazze della mia età. Durante l’adolescenza ogni ragazza ha un proprio modo di esprimere i suoi sentimenti.

Si vive in un periodo difficile -spiega l’artista- che non si sa bene chi si è e, soprattutto, di chi ci si può fidare. E’ un periodo in cui ogni ragazza che si rispetti è catapultata in un mondo ancora oscuro per lei, in cui l’unico modo possibile di comunicare, proteggersi, è quello, spesso, di filtrare i propri pensieri interiori. “Specchi” rappresenta un filtro, un passaggio di identità in cui si decide se affidare la propria persona al mondo o tenerla ancora chiusa nella propria stanza.

Viktoria Buratti, in arte Viktoria, nasce in Ungheria il 13/11/2008 e si trasferisce in Italia con la sua famiglia all’età di sei anni. Inizia a studiare canto all’età di 12 anni, ispirata da artisti americani e sudamericani come Justin Bieber, Becky g, J Balvin, Maluma, Maria Becerra, ascoltando anche Ariana Grande e, in gran parte, generi come il blues di Amy Winehouse e Annie Lennox. Ha partecipato alle prime tre edizioni del contest Rumore BIM Festival, aggiudicandosi, nel 2024, la produzione gratuita di un brano che Vik sfrutta per produrre il suo singolo d’esordio “Specchi”.

https://www.instagram.com/viktoriaburatti

https://bfan.link/specchi-2