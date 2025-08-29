Un nuovo incarico per la Dott.ssa Tiziana Pepe Esposito

Tivoli, Nominata Commissario Liquidatore della IX Comunità Montana Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani e Prenestini

Nei giorni scorsi la dott.ssa Tiziana Pepe Commissario Straordinario dell’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignignano,ha rimesso il suo incarico presso l’Ente Parco, e nell’ambito del processo di riordino e razionalizzazione degli enti montani previsto dalla normativa regionale, ha ricevuto la nomina quale Commissario Liquidatore della IX Comunità Montana Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani e Prenestini, a conferma della volontà dell’Amministrazione Regionale di garantire una gestione ordinata, trasparente ed efficace delle fasi di liquidazione. La dottoressa Pepe Esposito, porta con sé un’esperienza consolidata in ambito amministrativo e gestionale. “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, -sottolinea la dott.ssa Pepe Esposito in una nota- e all’Assessore regionale al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana e Università, dottoressa Luisa Regimenti, per la fiducia riposta nella mia persona attraverso questa nomina. Un sentito ringraziamento va anche al Commissario Liquidatore uscente, Nando Cascioli, per il lavoro svolto con dedizione assumo questo incarico con profondo senso di responsabilità e con l’impegno a garantire continuità amministrativa, trasparenza e correttezza in ogni fase del percorso liquidatorio. Sarà mia priorità operare con spirito di servizio nell’interesse della comunità e delle istituzioni, assicurando la piena valorizzazione del territorio e il rispetto delle norme.” La Regione Lazio, con questa nomina, conferma la propria attenzione alla gestione responsabile e lineare dei procedimenti in atto, nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento.