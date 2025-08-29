Kene lancia il singolo “Un giorno di settembre”

“Un giorno di settembre” (etichetta Estro Records/distribuzione Virgin Music Group) è il primo singolo da solista di KENE, una canzone che nasce dai ricordi e dall’immaginazione di un’estate piena di emozioni.

E’ un brano -spiega l’artista- che mi rappresenta profondamente, perché rispecchia ciò che sono e forse ancora di più, ciò che vorrei essere. Non sempre riesco a lasciarmi andare davvero, ma attraverso la musica riesco a farlo. Questo pezzo è il mio modo di vivere un’estate senza limiti, di amare senza paura, di lasciarmi trasportare da quello che sento. Musicalmente è un brano reggaeton, con un’anima romantica e malinconica, che racconta una storia d’amore a tratti complicata, vissuta tra notti infinite, feste di paese e momenti che sembrano scene di un film. È un mix di emozioni forti e di quella voglia di libertà che solo l’estate sa regalare.

“Un giorno di settembre” è per chi ama ricordare, per chi ha vissuto momenti intensi anche solo per una notte e per chi, come me, a volte ha bisogno della musica per lasciarsi andare davvero.

KENE in una lingua africana, significa “solo”, non so spiegare bene il perché lo abbia scelto, ma quella parola mi ha colpito subito. Oggi quella solitudine è diventata forza: “Soli oggi, ma non domani” è il mio modo per ricordarlo sempre.

Multilink: https://kene.lnk.to/gbviuq

Biografia

Amadio Valerio ha 21 anni e viene dalla provincia di Roma. Studia Scienze Motorie, ma quello che davvero lo fa sentire vivo è la musica. Per lui non è solo una passione, è terapia. Ha iniziato a scrivere a 16 anni, in un periodo buio della sua vita. Da piccolo giocava a tennis a livello agonistico, ma già a 12 anni sembrava un lavoro. La pressione e le aspettative lo hanno portato a chiudersi, a tenersi tutto dentro. Poi ha iniziato a scrivere ogni giorno, come fosse una necessità, il suo posto sicuro, l’unico spazio in cui riusciva a respirare davvero. Per due anni ha tenuto tutto nascosto, poi un giorno ha trovato il coraggio di far ascoltare qualcosa ad un amico e da lì ha inciso il suo primo brano, aprendosi anche con i suoi genitori che lo hanno sempre sostenuto in questo percorso artistico. “Soprattutto devo tanto alla mia ragazza, senza di lei forse non avrei mai trovato la forza di buttarmi davvero.”

Tik tok: https://www.tiktok.com/@kene_offic1al?_t=ZN-8yrxEq3tA86&_r=1

Instagram: https://www.instagram.com/kene.offic1al/

Facebook: https://www.facebook.com/kene.offic1al