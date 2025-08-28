PIATTAFORME PORNO NON CONSENSUALI: DANILO COSENTINO (AVS): SOLIDARIETÀ A VALERIA CAMPAGNA E A TUTTE LE DONNE VIOLATE.

Esprimo la vicinanza mia e della comunità di Sinistra Italiana tutta alla vicesegretaria del PD Lazio Valeria Campagna per la violazione e la violenza subita.

Così come la nostra solidarietà va a tutte le donne violate nella loro immagine, dignità e intimità da questa dilagante pratica di stupro digitale che è emersa terrificante e raccapricciante in questi ultimi tempi.

Notizie di siti, pagine e piattaforme dedite alla condivisione di foto rubate, estrapolate dai profili e talvolta anche modificate con AI giungevano dall’estero.

Ora il fenomeno emerge in Italia in tutto il suo squallore e in tutto il suo degrado morale e sociale.

Faremo di tutto quanto è nelle nostre possibilità per combattere questa deriva e diffondere la cultura del rispetto di ogni persona, soprattutto tra i giovanissimi.